Oito envolvidos no furto de metralhadoras de quartel do Exército se tornam réus Eles vão responder por peculato e roubo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Justiça tornou réus oito envolvidos, entre eles quatro militares e quatro civis, no furto de metralhadora de dentro de um quartel do Exército, em São Paulo. Eles vão responder por peculato e roubo. As 21 metralhadoras sumiram do Arsenal de Guerra, em Barueri (SP), em outubro de 2023. Parte das armas foi localizada em uma comunidade no Rio de Janeiro.