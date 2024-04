Alto contraste

O pai do cantor MC Gui, Rogério, foi rendido por um bandido armado no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O homem foi obrigado a se deitar no chão por um bandido armado, que chegou de moto. O criminoso fugiu com o veículo. Depois, o pai de MC Gui publicou nas redes sociais que o carro foi encontrado.