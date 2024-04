Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pacientes e funcionários de um hospital em São Paulo foram retirados às pressas após o acionamento do alarme de incêndio. O fogo foi provocado por uma pane no ar-condicionado instalado na área de UTI, no segundo andar do prédio. Uma idosa de 94 anos, que estava internada, sofreu uma parada cardíaca durante o acidente e morreu.