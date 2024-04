Participantes de reality show ficam feridos após prova de resistência O grupo é formado por influenciadores digitais, que deveriam ficar com os pés dentro de um balde com gelo e sal grosso

Participantes de um reality show de influenciadores ficaram feridos após uma prova de resistência. No desafio, eles deveriam ficar com os pés dentro de um balde com gelo e sal grosso. A cantora MC Thammy usou as redes sociais para mostrar como os pés dela ficaram. Ela e o influenciador Arthur Braz precisaram ser levados ao hospital. O organizador do reality, Anderson Neiff, pediu desculpas aos participantes e disse que vai arcar com todos os custos médicos.