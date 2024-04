Páscoa: saiba como economizar na compra de ovos de chocolate

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O domingo de Páscoa está chegando e quem ainda não comprou o tradicional ovo de chocolate precisa ficar de olho nos preços. Um mesmo produto pode custar quase três vezes mais dependendo do lugar de onde é vendido. O valor médio do quilo do ovo de Páscoa ultrapassa R$ 300. Além de comparar o preço, existem algumas dicas para economizar, como comprar ovos apenas para as crianças e investir em ovos de chocolate caseiros.