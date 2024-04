Passageiros esperam por quase seis horas na beira de estrada após ônibus quebrar O motorista não conseguiu contato com a empresa para pedir ajuda

Nesta época do ano, o movimento nas rodoviárias fica mais intenso e os problemas durante as viagens, mais frequentes. Nesta semana, passageiros que saíram de São Paulo em direção a Curitiba ficaram quase seis horas na beira de estrada depois que o ônibus teve um problema mecânico. Nem eles, nem o motorista conseguiram contato com a empresa para pedir ajuda. Veja!