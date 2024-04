Pesquisa aponta que duas em cada três mulheres já foram assediadas em São Paulo

Alto contraste

De acordo com uma pesquisa divulgada hoje (6), duas em cada três mulheres já sofreram algum tipo de assédio na cidade de São Paulo. O lugar onde elas sentem mais medo é no transporte público, já que 44% das paulistanas foram assediadas no ônibus, trem ou metrô. Quase metade das entrevistadas vê no aumento das penas uma medida prioritária para combater a violência contra a mulher.