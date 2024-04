PF faz buscas no gabinete e residências de Carlos Bolsonaro Eles investigam uma possível atuação ilegal do monitoramento da Abin

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal faz buscas no gabinete e nas residências do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles investigam uma possível atuação ilegal do monitoramento da Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, durante o governo de Jair Bolsonaro. A polícia quer saber se o filho do ex-presidente recebia relatórios ilegais da Abin.