PF faz operação para investigar suposto monitoramento ilegal da Abin

A Polícia Federal realiza na manhã de hoje (25) uma operação para investigar um suposto monitoramento feito pela Agência Brasileira de Inteligência, a Abin. Os alvos são sete policiais, três servidores e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ramagem foi diretor da Abin no governo Bolsonaro e é investigado por supostamente usar um programa ilegal para monitorar políticos, autoridades e jornalistas.