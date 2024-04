Piloto de helicóptero que caiu na Grande São Paulo segue na UTI De acordo com a GCM de Barueri, ele sofreu uma fratura no fêmur e está em estado grave

O piloto de um helicóptero que caiu na Grande São Paulo está internado em estado grave. Segundo a Guarda Civil Municipal de Barueri, o homem sofreu uma fratura no fêmur. As causas da queda do helicóptero vão ser investigadas.