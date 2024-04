Polícia espanhola prende quadrilha especializada em roubo a casas de jogadores de futebol

Alto contraste

A polícia da Espanha prendeu uma quadrilha especializada em roubar casas de jogadores de futebol. Entre as vítimas estava o craque brasileiro Rodrigo, do Real Madrid. Ao todo, cinco homens e uma mulher foram detidos durante operação policial. Com eles foram apreendidos dez relógios de luxo, pistolas, joias e aproximadamente R$ 18 mil em dinheiro.