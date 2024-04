Polícia faz operação para prender Bernardo Bello, mas bicheiro não é encontrado

Alto contraste

A polícia do Rio de Janeiro tentou prender o bicheiro Bernardo Bello, mas ele não foi encontrado. Alguns integrantes do grupo comandado por ele já estão presos e vão responder por mais um crime, a morte do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias, executado a tiros dentro do carro na região metropolitana do RJ. Além disso, as investigações apontam que o grupo utilizou, pelo menos, seis empresas para lavar o dinheiro proveniente do jogo do bicho. O esquema teria movimentado cerca de R$ 150 milhões entre 2022 e 2023.