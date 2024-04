Polícia investiga suposta fraude fiscal na transferência de Neymar do Barcelona para o PSG Os juízes querem saber se um ex-deputa teria recebido ingressos para partidas do time francês para, em troca, cobrar menos impostos para transferi-lo

A polícia da França revisitou o prédio onde fica o Ministério das Finanças do país. A Justiça investiga uma suposta fraude fiscal na transferência de Neymar, do Barcelona, para o Paris Saint-Germain. Os juízes querem saber se o ex-deputado por Paris Hugues Renson teria recebido ingressos para partidas do time francês para, em troca, cobrar menos impostos para transferi-lo.