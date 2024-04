Polícia prende homem que dopava idosos e fazia a limpa na casa das vítimas

Alto contraste

Em São Paulo, a polícia prendeu um homem que dopava idosos e fazia a limpa na casa deles. Em um dos casos, um idoso ficou várias horas desacordado. Denis de Lima Eleutério, de 40 anos, havia sido contratado para cuidar de uma pessoa que passou por tratamento contra o câncer recentemente. Ele estava no segundo dia de trabalho quando teria dado um sonífero para um casal de idosos. Enquanto as vítimas dormiam, o suspeito roubou R$ 80 mil. Além disso, com ele foram encontrados cartões bancários, relógios, celulares, joias e dinheiro que seriam das vítimas.