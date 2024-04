Polícia prende quinto suspeito de envolvimento no sequestro de Marcelinho Carioca O homem se apresentou na delegacia, mas negou qualquer relação com o crime

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia prendeu o quinto suspeito de envolvimento no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. O homem se apresentou na delegacia, mas negou qualquer relação com o crime. A polícia ainda procura mais dois suspeitos. Marcelinho Carioca e uma amiga foram sequestrados em dezembro, na Grande São Paulo.