Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Policiais militares resgataram uma família de um incêndio no Guarujá, no litoral paulista. Ao chegarem ao local, viram a situação alarmante: a casa em chamas e três vítimas presas no subsolo, incluindo uma criança. Os policiais subiram dois níveis de escadas para resgatar as vítimas, incluindo o bebê de 8 meses. Todos foram salvos sem ferimentos.