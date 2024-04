Alto contraste

Um policial militar aposentado foi baleado após separar uma briga em um bar na zona leste de São Paulo. O agente estava em um estabelecimento comercial, quando teria tido um desentendimento com o outro envolvido. Segundo a filha do PM que é aposentado, o pai frequenta o bar e costuma ajudar na segurança do local.