Possível show da Madonna no Brasil faz procura por hotéis no RJ aumentar em 30% em um dia A data extraoficial da apresentação, em Copacabana, seria 4 de maio

A cantora Madonna ainda nem confirmou, mas a possibilidade da diva do pop fazer um show de graça em Copacabana já movimenta a economia do Rio de Janeiro. Em um dia, a procura por reserva em hotéis da praia mais famosa do Brasil cresceu 30%. A data extraoficial do show seria dia 4 de maio. Para se ter uma ideia do público esperado, só na última virada do ano, a praia recebeu 2 milhões de pessoas. Em 40 anos de carreira, a cantora passou pelo Brasil só três vezes.