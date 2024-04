Prefeitura de Guarujá vai apreender caixas de som ligadas nas praias

Alto contraste

A cidade de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, vai apreender caixas de som ligadas nas praias. O uso desse tipo de equipamento na cidade, que é muito visitada pelos turistas, é proibido na faixa de areia, jardins e calçadões. Até então, a rotina era orientar os banhistas e solicitar o desligamento do aparelho, mas agora, a prefeitura informou que vai apreender as caixinhas.