Presidente do Peru é atacada durante visita a uma cidade Agressora culpou Dina Boluarte pela morte do marido dela

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A presidente do Peru, Dina Boluarte, lançava doces à população como parte de uma cerimônia, quando uma mulher avançou e puxou sua roupa. A agressora foi contida pelos seguranças e culpou a presidente de ser a responsável pela morte do marido dela, durante protestos contra o governo no mês passado.