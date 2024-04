Projetos de lei querem proibir criação e venda de cães com focinho curto Cachorros braquicefálicos enfrentam dificuldades respiratórias ao longo da vida

Dois projetos de lei em discussão na Câmara dos Deputados pretendem proibir a criação e a venda de cães com focinho curto, como bulldog francês e pug. Essas raças são consideradas braquicefálicas por terem o nariz mais achatado que o normal. A deformação no formato do rosto causa problemas respiratórios graves ao longo da vida desses animais.