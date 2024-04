Promotor de Justiça ameaça homem com arma dentro de academia no Recife (PE) O motivo da discussão não foi divulgado

Um promotor de Justiça ameaçou um homem com uma arma, dentro de uma academia, no Recife (PE). No vídeo é possível ver o promotor nervoso, apontando um revólver em direção a outro aluno, que não expressou nenhuma reação. Ele faz o movimento por cerca de cinco vezes e em seguida, foi retirado do local.