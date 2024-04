Putin é reeleito para quinto mandato na Rússia após eleições marcadas por tensões

Alto contraste

O presidente russo Vladimir Putin foi reeleito para o quinto mandato. O resultado já era esperado, porque os outros três candidatos tinham pouca relevância no quadro político. O último dia de votação, ontem (17), foi marcado por tensões. A oposição convocou um ato contra o presidente e longas filas se formaram nas sessões de votação. O objetivo era votar em um dos três adversários ou escrever o nome do opositor, Alexei Navalny, na cédula. Ele morreu em uma prisão russa no mês passado. Segundo o Kremlin, Navalny passou mal após fazer uma caminhada. Mas, a mulher dele culpa Putin pela morte.