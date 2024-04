Queda de avião em rodovia nos EUA deixa dois mortos

Alto contraste

Duas pessoas morreram durante a queda de um avião, no meio de uma rodovia movimentada na Flórida, nos Estados Unidos. Ao todo, cinco pessoas estavam nesse jato executivo. Três delas conseguiram escapar com vida, mas foram levadas em estado grave ao hospital. Pouco tempo depois de decolar, o piloto avisou a torre de controle que os motores tinham falhado. Durante a tentativa pouso de emergência, o avião bateu em um carro, atravessou a pista e começou a pegar fogo. Os ocupantes do veículo também ficaram feridos e foram socorridos.