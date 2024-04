Queda na aprovação do governo preocupa Lula; presidente vai se reunir com ministros para discutir o tema Ele deve cobrar pelos resultados das obras e programas anunciados

A queda na aprovação do governo acendeu um alerta no Palácio do Planalto e está preocupando o presidente Lula, que tem uma reunião ministerial para tratar do tema nesta segunda (18). O presidente deve cobrar os ministros por resultados das obras e programas anunciados. Na avaliação do presidente, o aumento no preço dos produtos agrícolas tem ajudado na queda de popularidade. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os valores dos alimentos vêm subindo acima da inflação em janeiro e fevereiro.