Relembre a trajetória de Zagallo, estrela do futebol brasileiro Ele é a única pessoa a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Zagallo, que morreu aos 92 anos ontem (5) no Rio de Janeiro, foi uma das estrelas do futebol brasileiro. Ele é a única pessoa a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo. Em 1958 e em 1962 como jogador e em 1970 como técnico e 1994 como coordenador técnico.