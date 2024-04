Repelente caseiro contra a dengue funciona? Especialista alerta para o perigo de produtos não aprovados

Alto contraste

Os números da dengue aumentam cada vez mais no Brasil. Nos primeiros meses deste ano, foram mais de 970 mil casos prováveis da doença, segundo o Ministério da Saúde. E para se proteger do mosquito transmissor da doença, as pessoas estão recorrendo a repelentes caseiros. A maioria é feita com ingredientes naturais, que prometem afastar o mosquito, mas especialistas alertam para o perigo que produtos não aprovados podem representar para a saúde.