Ricardo Lewandowski toma posse como ministro da Justiça nesta quinta (1º)

Está marcada para esta quinta-feira (1º) a cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele assume no lugar de Flávio Dino, que vai para o Supremo. Logo após a cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, Lewandowski deve anunciar a equipe que vai compor o Ministério da Justiça. Para a chefia de gabinete, a escolhida foi Ana Maria Neves.