Rio decreta estado de emergência em saúde pública por causa da dengue

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira (5) estado de emergência em saúde pública por causa da dengue. Três estados e o Distrito Federal também decretaram emergência. No Rio, foram mais de 10 mil casos na cidade, só em janeiro. Também nesta segunda, a prefeitura inaugura os primeiros dos 10 polos preparados para atender pacientes com a doença na capital fluminense.