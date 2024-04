Risco de acidentes nas estradas se intensifica no Carnaval Embriaguez ao volante aumenta o perigo nas rodovias

Nestes dias de Carnaval, em que muita gente se excede no consumo de bebidas alcoólicas, o perigo que ronda as estradas brasileiras se torna ainda maior. A imprudência de muitos motoristas aumenta o risco de acidentes, o que resulta na perda de vidas e na destruição de sonhos para quem fica com sequelas dos ferimentos.