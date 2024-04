Saiba como fazer pão na chapa igual ao de padaria

Alto contraste

Pão é ótimo no café da manhã, independentemente do tipo. Mas, um dos favoritos é o pão na chapa de padaria. O Fala Brasil foi em um desses estabelecimentos em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e mostra os segredos para fazer um pãozinho igual ao de padaria. A chef indicou passar bastante manteiga, principalmente nas bordas do pão. Além disso, ela recomenda usar um pão amanhecido porque é mais seco. Também é ideal não usar o pão quente para prepará-lo na chapa.