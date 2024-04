Saiba como se prevenir de sequestros no trânsito O caso de um motorista de ônibus feito refém com uma faca acendeu um alerta para esse tipode situação

O Fala Brasil mostrou o caso de um motorista que foi feito refém dentro do ônibus, com uma faca no pescoço. Para escapar do sequestrador, o motorista tomou uma atitude arriscada. Ele dirigiu na contramão para chamar atenção da polícia. Depois de uma longa negociação, o criminoso foi preso. Veja como motoristas podem se alertar para situações de sequestro.