Saiba o que muda após a declaração de estado de emergência por dengue em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estado de São Paulo decretou estado de emergência por dengue hoje (5). São 300 casos por 100 mil habitantes, o que caracteriza epidemia. Além disso, são 31 mortes no estado. Agora, o estado vai conseguir liberação de recursos do governo federal, o que vai dar mais agilidade para adquirir insumos, contratar pessoas e comprar equipamentos. Cinco novos drones vão ajudar a localizar e eliminar focos do mosquito com larvicida. Não há nenhuma previsão de mudança no calendário de imunização.