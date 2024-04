Alto contraste

O craque Neymar causou polêmica ao aparecer com a silhueta mais larga na festa do ex-jogador Romário. Ele se apressou a dizer que se mantém atlético, mas reconheceu estar acima do peso. O que pode ter acontecido com o Neymar acontece com muita gente, a pessoa está acostumada a fazer exercícios físicos e de repente, para e o resultado vai para a balança.