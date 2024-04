Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com as tempestades frequentes nessa época do ano, casas e comércios ficam completamente tomados pela água e pela lama e é difícil não ter um prejuízo grande numa situação dessa. Quais os direitos de pessoas que perdem tudo nas enchentes? Acompanhe na reportagem!