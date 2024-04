Salário de Chiquinho Brazão pode ser suspenso após prisão por suspeita de participar da morte de Marielle

Alto contraste

O Ministério Público vai pedir a suspensão do salário do deputado federal Chiquinho Brazão, sem partido, após ele ser preso por suspeita de participação na morte da vereadora Marielle Franco, 6 anos atrás. Ele também vai ter de devolver o salário do mês que já foi pago. O MP também deve enviar um ofício ao Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro para que o irmão do parlamentar, Domingos Brazão, que também foi preso por suspeita de participação no crime, seja aposentado compulsoriamente.