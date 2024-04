São Paulo tem previsão de novo recorde de calor As temperaturas altas devem variar entre máximas de 31 e mínimas de 17

O calorão deve tomar conta da semana, em São Paulo e vai pelo menos até domingo (7). Apesar das temperaturas altas, que devem variar entre máximas de 31 e mínimas de 17, também teremos pequenos episódios de chuva. O mês de março fechou com temperaturas acima do esperado. As chuvas ficaram abaixo da média histórica na cidade.