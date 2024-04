Sebastián Piñera, que morreu em queda de helicóptero, era piloto experiente e tinha as licenças em dia Outras três pessoas que estavam com ele na aeronave conseguiram sobreviver

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, que morreu em um acidente de helicóptero nesta terça (7), era um piloto experiente há 20 anos e tinha todas as licenças em dia. Outras três pessoas que estavam com ele na aeronave conseguiram sobreviver. O acidente chocou os chilenos.