Segurança agredido em briga de trânsito diz que foi vítima de racismo

O Fala Brasil mostrou uma briga de trânsito surreal em São Paulo. Agora, a RECORD conversou com a vítima. Nas imagens, um homem desce do carro transtornado e bate em outro motorista. Uma mulher ainda sai armada e chega a carregar a pistola no meio da rua. O agressor foi identificado como um guarda civil metropolitano. Ele conversou com o Fala Brasil e disse que tudo começou em um acidente de trânsito. Ele teria sido perseguido pelo GCM e depois agredido.