Senado aprova requerimento para acabar com saída temporária de presos O projeto acaba com a possibilidade de saidinhas de presos do regime semiaberto em feriados e datas comemorativas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Senado aprovou o requerimento de urgência para analisar o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos, as chamadas saidinhas. Com a urgência, o texto não vai precisar passar pela Comissão de Constituição de Justiça e vai ser votado diretamente no Plenário do Senado.