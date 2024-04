Sete suspeitos de sequestrar Marcelinho Carioca viram réus

Alto contraste

O Tribunal de Justiça de São Paulo transformou em réus sete suspeitos de envolvimento no sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca. Três são apontados como as pessoas que abordaram e roubaram os celulares das vítimas, enquanto os outros mantinham os reféns em cativeiro. Marcelinho Carioca foi sequestrado após um show em São Paulo, em dezembro, junto de uma amiga.