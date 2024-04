Setores da economia que mais empregam no país realizam ato sobre a folha de pagamento Diante da pressão, o governo prometeu uma solução ainda nesta semana

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os setores da economia que mais empregam no país realizaram um ato no Congresso, por conta de uma medida provisória enviada pelo governo, no ano passado, que aumentou o tributo pago sobre a folha de pagamento dessas atividades. A medida contrariou a decisão de deputados e senadores. E, diante da pressão, o governo prometeu uma solução ainda nesta semana.