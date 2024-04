Sobe para 112 o número de mortos nos incêndios florestais que atingem o Chile

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O número de mortos nos incêndios florestais que atingem o Chile subiu para 112. Em um flagrante, passageiros de um ônibus passam bem ao lado de uma área em chamas. Este já é considerado o pior desastre natural do país desde 2010, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos. Diversas equipes permanecem combatendo as chamas e milhares de casas já foram danificadas. Segundo o governo chileno, 161 focos estão ativos neste momento. Apesar do forte calor que atinge o país, autoridades investigam se o início do incêndio foi criminoso.