Sobe para 27 o número de mortes por dengue no estado de São Paulo Dos casos, 15 eram idosos com mais de 65 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Subiu para 27 o número de mortos em decorrência de dengue no estado de São Paulo. Dos casos, 15 eram idosos com mais de 65 anos. Nove vítimas tinham entre 20 e 64 anos e duas eram adolescentes com menos de 19 anos. Um dos mortos ainda não teve a idade informada. São Paulo responde por quase 200 mil ocorrências.