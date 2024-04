Solange Almeida passa por cirurgia de emergência e se afasta dos palcos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cantora Solange Almeida passou por uma cirurgia de emergência em Fortaleza (CE) e cancelou todos os compromissos da agenda. O anúncio foi divulgado nas redes sociais da artista. De acordo com o comunicado, Solange foi submetida a uma "intervenção cirúrgica não programada", que ocorreu dentro da normalidade A cantora de 49 anos vai precisar de sete dias de repouso absoluto. Não foram informados qual tipo de procedimento e as causas para a cirurgia. No ano passado, em entrevista ao Domingo Espetacular, a ex-vocalista do Aviões do Forró revelou que ficou com sequelas na voz e na respiração após o uso excessivo de cigarros eletrônicos.