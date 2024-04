Stênio Garcia é diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez O ator está vacinado com a dosagem completa e por isso passa bem

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ator Stênio Garcia está, pela terceira vez, com Covid-19. Pelas redes sociais, Marilene Saad, esposa do artista, pediu orações e informou que ele passa bem, mas que precisa de cuidados especiais. Marilene, que também está com uma infecção, falou que acredita que Stenio foi contaminado durante uma gravação.