STF forma maioria contra possibilidade de intervenção militar

O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o chamado “poder moderador” das Forças Armadas. Isso significa que a atuação do Exército é limitada e não pode ser usada para interferir no funcionamento dos Três Poderes. Segundo o relator, o ministro Luiz Fux, a Constituição não permite uma intervenção militar e nem encoraja uma ruptura democrática. A ação contra o poder das Forças Armadas foi apresentada em 2020 pelo PDT. Na época, o partido questionava possíveis interpretações do artigo 142 da Constituição.