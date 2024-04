STF suspende julgamento sobre porte de maconha

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. A data para retomada do julgamento não foi definida. A análise do caso foi interrompida por um pedido de vista feito pelo ministro Dias Toffoli. Antes da interrupção, o julgamento estava em cinco votos a três para a descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal.