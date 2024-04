STJ julga pedido de cumprimento de pena de Robinho no Brasil nesta quarta (20) Em entrevista exclusiva à RECORD , o jogador disse que teve uma relação com a mulher, mas alegou que foi de forma consensual

O Supremo Tribunal de Justiça começa a julgar amanhã (20) o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra pena por estupro coletivo no Brasil. Em novembro de 2017, o Tribunal de Milão condenou Robinho a nove anos de prisão. Segundo a acusação, o jogador e outros cinco homens violentaram uma mulher em uma boate em 2013. Não há mais possibilidade de recursos na Justiça italiana, mas como a Constituição brasileira impede que nascidos aqui cumpram penas no exterior, o governo da Itália apresentou um pedido para que a pena seja validada no Brasil. Em entrevista exclusiva à RECORD, o jogador disse que teve uma relação com a mulher, mas alegou que foi de forma consensual.