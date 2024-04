Sudeste fica em alerta para temporais e deslizamentos até domingo (24)

Alto contraste

Ventos fortes provocaram destruição em cidades do Sul e Sudeste do país de ontem (21) para hoje (22). O litoral paulista foi uma das regiões mais atingidas. Em Santos, a rajada de vento provocou queda de energia e derrubou pelo menos 17 árvores. Ubatuba também registrou fortes ventos. Já no Rio de Janeiro, os bombeiros desocuparam apartamentos de um condomínio após um reservatório ameaçar desabar por causa da ventania. No RS, o avanço de uma frente fria provocou fortes temporais. A região Sudeste está em alerta para temporais e deslizamentos até domingo (24).